Hallan hombre sin vida con mensaje bajo puente de la México 15 en Escuinapa

ESCUINAPA._ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este lunes debajo del puente que une la autopista con la carretera libre México 15, entre las comunidades de Trébol 1 y Tecualilla, en el municipio de Escuinapa.

Sobre el cuerpo de la víctima se encontró una cartulina azul con un mensaje atribuido a grupos de la delincuencia organizada.

Hasta el momento la identidad del fallecido no había sido establecida. A simple vista, se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien vestía un pantalón de mezclilla azul claro, una sola bota táctica negra y calcetines oscuros; además, tenía una playera de color oscuro atada al cuello y portaba un sombrero. Su cuerpo presentaba visibles huellas de violencia.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 9:15 horas de este lunes 22 de junio, lo que movilizó a corporaciones de seguridad hasta el puente ubicado entre Trébol 1 y Tecualilla.

Al sitio del hallazgo arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de resguardar y delimitar el perímetro, quedando a la espera de los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las primeras indagatorias y el levantamiento de evidencias.

Este hecho se suma a otros dos homicidios registrados en Escuinapa desde el pasado viernes. Ese día, una mujer de 20 años fue ingresada sin vida al Hospital IMSS Bienestar, mientras que el sábado una persona fue asesinada en la colonia 10 de Mayo, en una serie de episodios violentos que mantiene en vilo a los habitantes de Escuinapa.