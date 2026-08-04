Hallan los cuerpos de una mujer y un hombre cerca del Basurón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Los cuerpos de una mujer y un hombre, esposados y con huellas de violencia, fueron localizados la tarde de este martes en un camino de terracería que conduce al Basurón Municipal.

El reporte de los dos cuerpos tirados por un camino atrás del Fraccionamiento Santa Teresa fue emitido a las 18:15 horas y movilizó a las autoridades.

Versiones de personas que trasitaban por el lugar señalaron que los cadáveres se encontraban tirados muy cerca de una torre de la CFE y se les apreciaban huellas de violencia, además de que estaban esposados.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona del hallazgo y reportaron el hecho al personal pericial de la Fiscalía General del Estado para que se realizara las diligencias de ley.

A momento, las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas.