$!Hallan maleta sumergida en el río Tamazula en Culiacán; solo contenía basura

CULIACÁN. _ Una maleta hallada en el interior del río Tamazula movilizó a corporaciones de seguridad y rescate durante la mañana de este viernes 2 de octubre.
El reporte ciudadano se registró minutos antes de las 11:00 horas, al alertarse sobre la presencia de un equipaje de color púrpura sumergido debajo del puente bimodal que conecta el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, con conocido hotel de la ciudad.
Al sitio acudieron elementos de la policía municipal y federal, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para extraer el objeto del cuerpo de agua e inspeccionar su contenido.
Luego de retirar la maleta del cauce, las corporaciones procedieron a abrirla y verificaron que únicamente contenía basura, entre la que se encontraba una maceta, ropa, cajas de cartón, jabón, un par de cubetas y hojas secas.
Tras descubrir su contenido, las autoridades se retiraron del lugar y reabrieron la circulación del puente que previamente había sido cerrado de manera parcial.