$!Hallan maleta sumergida en el río Tamazula en Culiacán; solo contenía basura

CULIACÁN. _ Una maleta hallada en el interior del río Tamazula movilizó a corporaciones de seguridad y rescate durante la mañana de este viernes 2 de octubre.

El reporte ciudadano se registró minutos antes de las 11:00 horas, al alertarse sobre la presencia de un equipaje de color púrpura sumergido debajo del puente bimodal que conecta el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, con conocido hotel de la ciudad.