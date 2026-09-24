$!Hallan ‘monstruo’ y taller para modificar vehículos durante operativo en Guasave

GUASAVE._ Tres vehículos con blindaje artesanal, entre ellos uno de los llamados “monstruos”, y un predio presuntamente habilitado como taller para modificar y reforzar unidades fueron asegurados por autoridades federales en la colonia Del Bosque, en el municipio de Guasave.

El aseguramiento fue confirmado mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que se informó que el operativo fue realizado por elementos del Ejército Mexicano.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención en el inmueble fue localizado un vehículo equipado con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”, además de otras dos unidades que también presentaban modificaciones y estructuras de protección.

En total, las autoridades aseguraron tres vehículos con blindaje artesanal y el predio donde presuntamente se realizaban trabajos de modificación y reforzamiento de unidades que serían utilizadas por grupos de la delincuencia organizada.