$!Hallan ‘monstruo’ y taller para modificar vehículos durante operativo en Guasave

GUASAVE._ Tres vehículos con blindaje artesanal, entre ellos uno de los llamados “monstruos”, y un predio presuntamente habilitado como taller para modificar y reforzar unidades fueron asegurados por autoridades federales en la colonia Del Bosque, en el municipio de Guasave.
El aseguramiento fue confirmado mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que se informó que el operativo fue realizado por elementos del Ejército Mexicano.
De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención en el inmueble fue localizado un vehículo equipado con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”, además de otras dos unidades que también presentaban modificaciones y estructuras de protección.
En total, las autoridades aseguraron tres vehículos con blindaje artesanal y el predio donde presuntamente se realizaban trabajos de modificación y reforzamiento de unidades que serían utilizadas por grupos de la delincuencia organizada.
El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades federales, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar las características de las unidades y establecer el uso que se daba al lugar.
El Gabinete de Seguridad informó sobre el aseguramiento como parte de las acciones realizadas por fuerzas federales en Sinaloa.
Desde el pasado lunes 21 de septiembre, una amplia movilización de elementos del Ejército Mexicano se registró en el sector poniente de Guasave. en el sitio se ejecutó una orden de cateo que culminó con el hallazgo de los tres vehículos con blindaje artesanal y el predio habilitado como taller para modificar vehículos.