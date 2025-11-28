Hallan muerto a agricultor a golpes en La Reforma, Angostura

Un agricultor de 57 años fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en el patio de una vivienda en la sindicatura de La Reforma, municipio de Angostura.

La víctima, identificada como Guadalupe Abel “V”, presentaba diversos golpes politraumáticos en distintas partes del cuerpo, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y a elementos de seguridad en la zona.

El hallazgo se registró cerca de las 07:05 horas de este 28 de noviembre de 2025. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre, residente de la colonia Agrícola México, conocida como Palmitas, y dedicado a las labores del campo, ya no contaba con signos vitales.

Tras la localización del cuerpo, agentes preventivos acordonaron la zona para preservar la escena y evitar la alteración de indicios, a la espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Corresponde a la autoridad ministerial realizar las diligencias periciales y el procesamiento del sitio. Será la Fiscalía de Sinaloa quien, mediante la necropsia, determine la causa formal del deceso.