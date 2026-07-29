$!Hallan muerto a interno con huellas de violencia en centro de rehabilitación de Los Mochis

AHOME. _ Con visibles huellas de violencia en distintas partes del cuerpo, un hombre de 41 años fue localizado sin vida la mañana de este miércoles 29 de julio al interior de una clínica de rehabilitación ubicada en el fraccionamiento Ampliación San Fernando, en Los Mochis. La víctima fue identificada como Efraín Zavala Cota, originario de la sindicatura de San Blas, municipio de El Fuerte, quien recientemente había ingresado al centro de rehabilitación para recibir tratamiento por problemas de adicción.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el inmueble situado en el cruce de las calles G. Ortega e Ingenio del Águila. Fueron otros internos quienes alertaron a los responsables del lugar al percatarse de que el hombre no respondía.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial trascendió que el cuerpo presentaba múltiples golpes contusos, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acordonaron el área y resguardaron la escena.

Más tarde, peritos de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional Zona Norte realizaron el procesamiento del lugar y recabaron los indicios correspondientes.