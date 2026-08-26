Hallan muerto a interno en el penal de El Castillo en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un interno del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue localizado sin vida durante este miércoles 26 de agosto en el interior del módulo donde cumplía su reclusión. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) comunicó el hallazgo a través de sus canales oficiales de difusión e informó de manera preliminar que las evidencias iniciales apuntan a un probable suicidio.

Tras la localización del cadáver, la dirección del recinto carcelario notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el personal pericial realice las diligencias correspondientes y determine con precisión la causa clínica y la mecánica del fallecimiento. La dependencia estatal agregó que mantiene coordinación con los peritos para el desarrollo de las investigaciones.

Este hecho representa el tercer deceso registrado en el penal de El Castillo en un lapso de dos meses.