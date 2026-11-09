Hallan muerto a reo dentro de su celda en el penal El Castillo, en Mazatlán

Un reo del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue encontrado sin vida en el interior de su celda durante este lunes 9 de noviembre, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Los primeros reportes de la dependencia presumen que se habría tratado de un suicidio.

“Se informa de la posibilidad de que se trate de un suicidio, pero será la autoridad competente quien realice las investigaciones correspondientes”, comunicó.

La administración del penal, a través del área de trabajo social, se encargó de la comunicación con la familia del fallecido, mientras que la Fiscalía General del Estado procederá a las diligencias para esclarecer la muerte.