Hallan muerto a reo dentro de su celda en el penal El Castillo, en Mazatlán

Un reo del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue encontrado sin vida en el interior de su celda durante este lunes 9 de noviembre, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Los primeros reportes de la dependencia presumen que se habría tratado de un suicidio.
“Se informa de la posibilidad de que se trate de un suicidio, pero será la autoridad competente quien realice las investigaciones correspondientes”, comunicó.
La administración del penal, a través del área de trabajo social, se encargó de la comunicación con la familia del fallecido, mientras que la Fiscalía General del Estado procederá a las diligencias para esclarecer la muerte.
La #SSPSinaloa informa que, este lunes 9 de noviembre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, perdió la vida al interior de su celda.De manera preliminar, se informa de la posibilidad de que se trate de un suicidio, pero será la autoridad competente quien realice las investigaciones correspondientes. Los familiares de la PPL, serán notificados por parte de trabajo social de la Dirección de dicho Centro Penitenciario. También se dio vista a la Fiscalía General del Estado para que actúe bajo su competencia.Se reitera que esta Secretaría mantiene el compromiso de actuar con responsabilidad y mantener informada a la ciudadanía.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1)
November 10, 2026
La #SSPSinaloa informa que, este lunes 9 de noviembre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL) del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, perdió la vida al interior de su celda.De manera preliminar, se informa de la posibilidad de que se trate de un suicidio, pero será la autoridad competente quien realice las investigaciones correspondientes. Los familiares de la PPL, serán notificados por parte de trabajo social de la Dirección de dicho Centro Penitenciario. También se dio vista a la Fiscalía General del Estado para que actúe bajo su competencia.Se reitera que esta Secretaría mantiene el compromiso de actuar con responsabilidad y mantener informada a la ciudadanía.