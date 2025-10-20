Hallan muerto a reo en Penal de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Una persona privada de la libertad fue localizada sin vida la mañana de este lunes 20 de octubre en uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que el interno, identificado como José Alberto “G”, de 23 años de edad, habría fallecido por causas naturales, de acuerdo con la información preliminar.

El deceso fue reportado alrededor de las 11:30 horas, mientras se desarrollaba una manifestación por parte del personal de custodia en las inmediaciones del penal, en protesta por cambios de adscripción a otros centros penitenciarios del estado.

Según el reporte oficial, el interno se desvaneció dentro de su módulo. Aunque personal le brindó los primeros auxilios, ya no presentaba signos vitales. La Dirección del penal dio aviso a la autoridad ministerial para el inicio de las diligencias legales correspondientes y estableció contacto con la familia para apoyarla en los trámites administrativos.

“La #SSPSinaloa informa que, este 20 de octubre de 2025, se registró el deceso de una persona privada de la libertad en el Centro Penitenciario de Aguaruto que se desvaneció en su módulo y a quien se le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, ya había perdido la vida”, indicó la dependencia en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que apenas el pasado viernes 17 de octubre se registró una riña en el mismo centro penitenciario, la cual dejó como saldo una persona privada de la libertad sin vida y tres más lesionadas.