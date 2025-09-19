Hallan osamenta durante jornada de búsqueda en Sanalona, Culiacán

CULIACÁN._ En medio de la maleza de una zona rural de Culiacán, el colectivo Padres y Madres de Hijos Desaparecidos localizó una osamenta y algunas prendas de vestir durante la mañana de este viernes.

El hallazgo ocurrió entre las comunidades de Portezuelos y Carrizalejo, en la sindicatura de Sanalona.

El descubrimiento, reportado a las 11:20 horas, fue resultado de una jornada de búsqueda en la que colaboró la Comisión Estatal de Búsqueda. Los restos óseos, que estaban a la intemperie en un área enmontada, se encontraron a unos 16 kilómetros de la capital sinaloense.

Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para procesar la escena e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Los restos serán trasladados al Servicio Médico Forense para los análisis forenses que permitan su identificación y determinen la causa de la muerte.