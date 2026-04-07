$!Hallan osamenta en zona de las cribas, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una osamenta con restos presuntamente humanos fue localizada al mediodía de este martes en la sindicatura de Aguaruto, en la región poniente de Culiacán. El hallazgo fue reportado por el colectivo Hasta Encontrarte, Eres Mi Razón de Ser, quienes alertaron a las autoridades cerca de las 12:00 horas, en una zona conocida como Las Cribas, cercana a la ribera del río Culiacán.

De manera preliminar, agentes ministeriales en el sitio confirmaron la localización de un fragmento óseo que estaba semienterrado, al pie de un árbol de ciruelas. En los alrededores del perímetro delimitado por las autoridades se encontraron diversos documentos con datos personales de una mujer.

Asimismo, en el área fue hallada una pequeña edificación en ruinas, que en su interior contenía prendas de vestir, como un pantalón y zapatos, con manchas aparentemente de sangre en una de las paredes, así como artículos como cuerdas, tablas, chips telefónicos, botes de cerveza y una cámara de videovigilancia.