$!Hallan osamentas humanas cerca de Cofradía de la Loma, en Navolato

El hallazgo fue reportado por el colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C.

Dos osamentas humanas fueron halladas este sábado en un terreno enmontado cercano a la Cofradía de la Loma, en Navolato.

La localización de los restos fue en medio de una zona rural, entre la comunidad mencionada y cerca de Campo El Indio.

Durante la jornada de rastreo participaron elementos de la Policía de Investigación, así como antropólogos de la Fiscalía General del Estado; además de la Secretaría de Marina y una unidad canina.

Los indicios serán llevados al anfiteatro, donde permanecerán bajo resguardo para comenzar con los procedimientos de identificación.