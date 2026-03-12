$!Hallan otra cabeza humana en Tepuche; estaba cerca de la plazuela

CULIACÁN. _ La mañana de este jueves fue localizada una segunda cabeza humana abandonada en la vía pública, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.
El resto humano fue encontrado en el callejón Emiliano Cázarez, en el cruce con la calle Juan Banderas, la vialidad principal de la comunidad.
Según informes de autoridades, esta segunda cabeza la hallaron durante la mañana de este 12 de marzo.
Horas antes, durante la madrugada, fue localizada un resto humano diferente, presuntamente de un hombre, sobre la calle Juan Carrasco, en medio de la plazuela local y de un Banco del Bienestar.
Este primer resto, según vecinos, fue arrojado desde un dron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Ambos hallazgos fueron reportados durante la noche del miércoles, pero dando como referencia la carretera hacia la sindicatura.
Al acudir a dicha zona, las autoridades no encontraron lo reportado, y extendieron los trabajos hasta adentrarse en Tepuche, donde en menos de 6 horas, entre las 4:00 y 10:00 horas, encontraron las dos cabezas.