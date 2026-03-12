$!Hallan otra cabeza humana en Tepuche; estaba cerca de la plazuela

CULIACÁN. _ La mañana de este jueves fue localizada una segunda cabeza humana abandonada en la vía pública, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

El resto humano fue encontrado en el callejón Emiliano Cázarez, en el cruce con la calle Juan Banderas, la vialidad principal de la comunidad.

Según informes de autoridades, esta segunda cabeza la hallaron durante la mañana de este 12 de marzo.