$!Hallan otras dos osamentas en zona de la Presa ‘El Peñón’, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Dos osamentas fueron localizadas este miércoles en el camino que va hacía la presa Agustina Ramírez “El Peñón”.
Una de las osamentas fue localizada a una distancia corta del camino pavimentado hacia la terracería que va hacía la presa y que es camino también a la zona serrana.
La otra fue localizada a 300 metros sobre el mismo camino, entre una huerta de mango.
Al parecer estos restos humanos fueron denunciados a colectivos de rastreadoras, quienes acudieron al sitio acompañados de seguridad, con búsqueda positiva.
Los restos fueron recogidos por servicios periciales para que se inicien exámenes de identificación.
Desde hace una semana autoridades de los diferentes niveles diversos han acudido a caminos vecinales cercanos a la Presa “El Peñón”, ante reportes de cuerpos tirados en la zona, pero no han localizado nada.