$!Hallan otras dos osamentas en zona de la Presa ‘El Peñón’, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Dos osamentas fueron localizadas este miércoles en el camino que va hacía la presa Agustina Ramírez “El Peñón”.

Una de las osamentas fue localizada a una distancia corta del camino pavimentado hacia la terracería que va hacía la presa y que es camino también a la zona serrana.

La otra fue localizada a 300 metros sobre el mismo camino, entre una huerta de mango.