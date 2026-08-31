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Hallan pasaportes colombianos y ropa táctica bajo el puente ubicado junto la cabecera de Rosario

Los artículos fueron localizados en el espacio entre los pilotes 16 y 17 de la estructura en mención, entre basura quemada
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/08/2026 17:36
31/08/2026 17:36

EL ROSARIO._ Un pasaporte e identificación de Colombia, fueron encontrados junto a ropa táctica, en el lecho del río Baluarte, bajo el puente parte de la carretera México 15, junto a la cabecera Municipal.

Se informó que el hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas de este lunes por una persona que recogía botes de aluminio.

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El hallazgo se registró en el espacio entre los pilotes 16 y 17 de la estructura en mención, entre basura quemada.

Además de las identificaciones se encontró un pantalón camuflajeado y unas botas estilo militar.

Al hacerlo del conocimiento de las autoridades elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para remover las identificaciones y la prenda, para darle el debido trámite.

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