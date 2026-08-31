$!Hallan pasaportes colombianos y ropa táctica bajo el puente ubicado junto la cabecera de Rosario

EL ROSARIO._ Un pasaporte e identificación de Colombia, fueron encontrados junto a ropa táctica, en el lecho del río Baluarte, bajo el puente parte de la carretera México 15, junto a la cabecera Municipal.

Se informó que el hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas de este lunes por una persona que recogía botes de aluminio.