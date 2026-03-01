$!Hallan persona asesinada a balazos en la comunidad de Aguamitas, al norte de Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado a balazos la noche de este domingo en una brecha que se encuentra en las inmediaciones de la comunidad de Las Aguamitas, en la sindicatura de Imala, al norte de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 20:30 horas, a un costado de la carretera que dirige hacia la sindicatura ya mencionada. Fue un reporte sobre una persona herida de bala lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron quienes arribaron para responder al hecho y encontraron a la víctima con lesiones por disparos, no obstante se percataron que ya no tenia signos vitales.