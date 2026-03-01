$!Hallan persona asesinada a balazos en la comunidad de Aguamitas, al norte de Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado a balazos la noche de este domingo en una brecha que se encuentra en las inmediaciones de la comunidad de Las Aguamitas, en la sindicatura de Imala, al norte de Culiacán.
El hallazgo se reportó alrededor de las 20:30 horas, a un costado de la carretera que dirige hacia la sindicatura ya mencionada. Fue un reporte sobre una persona herida de bala lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron quienes arribaron para responder al hecho y encontraron a la víctima con lesiones por disparos, no obstante se percataron que ya no tenia signos vitales.
La identidad no ha sido revelada, pero lo describen como un varón que solo tenia puesto un pantalón de mezclilla. Ante el hecho, los efectivos desplegaron un operativo para la búsqueda de los posibles responsables, sin embargo no han localizado a ningún presunto agresor.
La zona fue resguardada y acordonada con cinta amarilla de precaución para preservar la escena. Más tarde arribaron los peritos y policías de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.