Hallan presunto cristal en auto de Alfredo, asesinado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán

Alfredo “N”, de 42 años de edad, fue el hombre asesinado a balazos este 5 de octubre en el estacionamiento de un supermercado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Autoridades informaron que el difunto era vecino del fraccionamiento Chulavista, al sur de la capital sinaloense.

Luego de los peritajes en el lugar, se dio a conocer que entre las pertenencias de la víctima hallaron bolsas de plástico que contenían una sustancia, presuntamente metanfetamina conocida como cristal; además de dinero en efectivo.

El hombre murió a bordo de un Nissan Tiida estacionado frente a un supermercado, sobre el bulevar Universitarios, y cerca de las 12:15 horas un grupo de al menos tres sujetos armados le dispararon hasta provocarle la muerte.

Tras realizar las diligencias en el lugar del crimen, su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense, en donde permanecerá hasta ser reclamado por sus familiares.