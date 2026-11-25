CULIACÁN._ Los restos de una persona en avanzado estado de descomposición fueron localizados al interior de una casa en construcción en la colonia Villa Rica, de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
El hallazgo fue confirmado por autoridades sobre la calle Desarrollo, en el cruce con la calle Moras, en una de las habitaciones del inmueble.
De acuerdo con reportes, fue alrededor de las 15:30 horas que vecinos alertaron sobre la presencia del cadáver.
Hasta el momento no han sido reveladas características o señas particulares de los restos localizados, y se dio a conocer que correspondería a una sola persona.
Elementos de seguridad pública aseguraron el perímetro del domicilio en cuestión para dar paso a que Fiscalía General del Estado recogiera los restos para someterlos a pruebas para identificar a la víctima.