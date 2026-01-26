$!Hallan restos humanos arrojados en el panteón de la sindicatura de El Tamarindo, al norte de Culiacán

Los restos de una persona sin vida y con aparentes huellas de violencia fueron hallados en el fondo de una fosa del panteón de la sindicatura El Tamarindo, al norte de Culiacán.

El hecho se reportó durante la tarde de este lunes 26 de enero. Según primeros reportes, civiles desconocidos llegaron al cementerio para enterrar los restos de una persona.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional se movilizaron para responder al reporte y se encargaron de asegurar un área. Más tarde llegaron los policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para proceder con las diligencias correspondientes.