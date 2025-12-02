Hallan restos humanos dentro de una noria en predio agrícola de Salvador Alvarado

Restos óseos fueron localizados al interior de una noria con una profundidad aproximada de 30 metros y otros 15 adicionales de agua, en la periferia de la sindicatura de Villa Benito Juárez, también conocida como Tamazula II, en el municipio de Salvador Alvarado.

El hallazgo ocurrió este martes, cuando integrantes del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras detectaron indicios dentro de un predio agrícola y dieron aviso inmediato a las autoridades. En el sitio se localizaron restos humanos y prendas de vestir dentro de la estructura de la noria. Las condiciones del lugar complicaron de forma significativa las maniobras de recuperación.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Salvador Alvarado acudieron para iniciar los trabajos de extracción, descritos como de alta complejidad debido a la profundidad, el agua acumulada y las condiciones del terreno.

Hasta el momento se desconoce si el material óseo corresponde a una sola víctima o a varias. La zona permanece acordonada mientras se llevan a cabo las labores periciales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya se encuentra en el lugar para realizar el levantamiento de indicios, la documentación de la escena y el traslado de los restos a laboratorios forenses, donde se determinará su antigüedad, número de víctimas y se iniciará el proceso de identificación.