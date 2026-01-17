$!Hallan restos humanos en jornada de búsqueda al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Como resultado de las labores de búsqueda de campo realizadas por el colectivo Por las Voces Sin Justicia, se confirmó la localización de restos humanos en una zona ubicada hacia la salida norte de Mazatlán. Fue durante la jornada de búsqueda de este sábado 17 de enero donde, tras un intenso trabajo, fueron encontrados los restos correspondientes a un hombre. Así lo informó el colectivo a través de sus redes sociales, donde se precisó que en el sitio no se localizaron prendas de vestir, accesorios ni algún otro indicio que permita una identificación preliminar de la víctima.

En el mensaje difundido en redes, Por las Voces Sin Justicia enfatizó que la búsqueda forma parte de la labor permanente que se realiza en el puerto, impulsada por la experiencia personal de buscar a sus propios familiares desaparecidos. “El día de hoy, durante las labores de búsqueda realizadas por nuestro colectivo, fue localizado lo siguiente: restos que corresponden a una persona del sexo masculino. No se localizaron prendas, accesorios ni otros indicios”, se lee. “No somos ajenos a esta realidad: también buscamos a nuestros familiares”, complementa el mensaje.