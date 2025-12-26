$!Hallan restos humanos en La Ladrillera, al norte de Culiacán

La mañana de este viernes fueron localizados restos humanos dentro de una bolsa de plástico envuelta en una cobija, en la zona conocida como La Ladrillera, en el sector Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.
El reporte se recibió alrededor de las 8:00 horas de este 26 de diciembre, cuando se alertó a las autoridades sobre la presencia de una bolsa sospechosa en el cruce de las calles Rey Gaspar y Tercera. Al revisar el contenido, se confirmó que contenía restos humanos.
Hasta el momento se desconoce si pertenecen a una sola persona, así como la identidad de la víctima, debido a las condiciones en que fueron encontrados.
Cabe recordar que el pasado lunes 22 de diciembre dos hombres fueron privados de la vida en esta misma zona.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo en un área de terracería. La zona permanece acordonada bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, mientras peritos y personal del Servicio Médico Forense realizan las primeras diligencias y el levantamiento de los restos.