$!Hallan restos humanos en La Ladrillera, al norte de Culiacán

La mañana de este viernes fueron localizados restos humanos dentro de una bolsa de plástico envuelta en una cobija, en la zona conocida como La Ladrillera, en el sector Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

El reporte se recibió alrededor de las 8:00 horas de este 26 de diciembre, cuando se alertó a las autoridades sobre la presencia de una bolsa sospechosa en el cruce de las calles Rey Gaspar y Tercera. Al revisar el contenido, se confirmó que contenía restos humanos.