$!Hallan restos humanos en tres hieleras en el libramiento Culiacán

CULIACÁN._ Los restos del cuerpo de una persona fueron hallados en tres diferentes hieleras que se dejaron abandonadas en el libramiento Culiacán, en la sindicatura de Costa Rica.
El hallazgo se reportó alrededor de las 10:00 horas de este domingo a un costado del carril que dirige de sur-norte, a la altura del kilómetro 192+500.
Un reporte sobre tres contenedores de plástico blancos dejados al lado de la autopista provocó la movilización de las autoridades de seguridad, pues se refería que dentro estaban depositados restos humanos.
Elementos de la Guardia Nacional arribaron al punto para responder al reporte, se acercaron a las hieleras y confirmaron que dentro estaban las partes mutiladas del cuerpo de una persona.
Ante ello, el personal castrense procedió a acordonar una zona con la cinta amarilla de precaución, sin cerrar por completo el paso de los automovilistas por el carril, para resguardar la escena para las labores de campo.
Policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado ingresaron para revisar las hieleras y realizar las diligencias. Al momento de vaciarlas, se percataron que las partes correspondían a un solo cuerpo, al parecer de un hombre.
Debido a la forma en que fue localizada, la identidad de la víctima no ha sido determinada, a la espera de que los restos sean llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes correspondientes.