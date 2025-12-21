$!Hallan restos humanos en tres hieleras en el libramiento Culiacán

CULIACÁN._ Los restos del cuerpo de una persona fueron hallados en tres diferentes hieleras que se dejaron abandonadas en el libramiento Culiacán, en la sindicatura de Costa Rica.

El hallazgo se reportó alrededor de las 10:00 horas de este domingo a un costado del carril que dirige de sur-norte, a la altura del kilómetro 192+500.

Un reporte sobre tres contenedores de plástico blancos dejados al lado de la autopista provocó la movilización de las autoridades de seguridad, pues se refería que dentro estaban depositados restos humanos.