AHOME._ El rastreo emprendido por familiares de Adrián Torres Rangel, quien permanece desaparecido desde hace 13 días, derivó la tarde de este viernes 20 de noviembre en el hallazgo de restos humanos dentro de una presunta fosa clandestina en la comunidad de El Atún, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza.

De acuerdo con la información recabada, la búsqueda en ese sector se intensificó luego de que, el jueves 19 de noviembre, allegados del hombre ubicaron su motocicleta desmantelada entre el monte de la misma localidad.

Con ese indicio, los familiares regresaron este viernes al predio enmontado para ampliar la revisión del terreno.