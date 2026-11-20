AHOME._ El rastreo emprendido por familiares de Adrián Torres Rangel, quien permanece desaparecido desde hace 13 días, derivó la tarde de este viernes 20 de noviembre en el hallazgo de restos humanos dentro de una presunta fosa clandestina en la comunidad de El Atún, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza.
De acuerdo con la información recabada, la búsqueda en ese sector se intensificó luego de que, el jueves 19 de noviembre, allegados del hombre ubicaron su motocicleta desmantelada entre el monte de la misma localidad.
Con ese indicio, los familiares regresaron este viernes al predio enmontado para ampliar la revisión del terreno.
Durante el recorrido observaron rastros de excavaciones recientes, por lo que decidieron cavar en el punto y localizaron un pie humano.
Ante el descubrimiento, notificaron de inmediato a las autoridades correspondientes, quienes se trasladaron al sitio para efectuar las diligencias de ley.
Posteriormente, los restos fueron llevados a una casa funeraria donde se les practicarán la necropsia y los análisis periciales.
Aunque de manera extraoficial trascendió que podría tratarse de Adrián Torres Rangel, visto por última vez el pasado 7 de noviembre, hasta el momento no existe confirmación oficial.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa quedó a cargo de las investigaciones y de los estudios forenses que permitirán confirmar o descartar la identidad del hombre.