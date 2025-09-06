$!Hallan restos humanos en una bolsa negra en la avenida Federalismo, en Culiacán

Envuelto en una bolsa de plástico negro se localizaron restos de una persona durante la mañana de este sábado en la avenida Federalismo, en la colonia Recursos Hidráulicos en Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 6:40 horas, a un costado de la calle y antes de llegar al puente que cruza el canal de riego, también cerca de una conocida plaza comercial y a espaldas de las instalaciones del Servicio de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

Los restos se encontraron dentro del material de plástico, el cual habría sido arrojado en el sitio por los responsables. Autoridades informan que se encontraron algunas extremidades y partes del cadáver, sin embargo indican que aún faltan otras más por ser encontradas.

La identificación de la víctima se desconoce por la situación en que fue hallado. Una llamada al número de emergencias 911 fue lo que provocó la movilización del personal de seguridad para dar fe del hallazgo.