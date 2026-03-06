$!Hallan restos humanos en zona de cultivo de Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO._ Restos humanos fueron localizados durante la tarde de este viernes en una zona de cultivo ubicada en la periferia de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
El hallazgo fue reportado por integrantes del colectivo de búsqueda Madres en Lucha, quienes realizaban labores de rastreo en la zona en coordinación con agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los restos se encontraban en un punto semi enterrado a la orilla de unas tierras de cultivo.
Debido a las condiciones en las que fue encontrado, hasta el momento no se han podido establecer detalles sobre la identidad o la apariencia física de la persona.
Personal de la Dirección de Investigación Criminalística procesó el área para el levantamiento de las evidencias, mientras que los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar las pruebas de ley que permitan su identificación oficial.