Hallan restos humanos en zona rural de Villa Ángel Flores, en Navolato

Activistas de un grupo de madres buscadoras localizaron los restos cuando realizaban búsquedas en un camino de terracería que se encuentra próximo al panteón de la comunidad. Autoridades refieren que se puede tratar de dos cuerpos
Romario Sánchez |
14/12/2025 19:26
Los restos de cuerpos humanos fueron localizados la mañana de este domingo enterrados en un camino de terracería que se encuentra al norte de la sindicatura Villa Ángel Flores, La Palma, en el municipio de Navolato.

El hallazgo se registró antes del mediodía por un camino que se encuentra próximo al panteón de la comunidad, sin embargo fue poco antes de las 15:30 horas cuando elementos de la Policía Municipal arribaron para dar fe del hecho.

Activistas de un grupo de madres buscadoras fueron quienes notificaron a las autoridades sobre el hallazgo, pues fueron ellas quienes desde la mañana llegaron al lugar para realizar labores de búsqueda.

La zona fue acordonada con cinta amarilla de precaución, facilitando los trabajos de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes ingresaron a la escena para llevar a cabo las labores de campo.

Los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado supervisaron las labores y se encargaron de las diligencias, además de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también arribaron para asegurar el área y archivar el caso.

Al final se ordenó el traslado de los restos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes pertinentes que permitan identificar el cuerpo de la persona.

De forma extraoficial, se refiere que los restos corresponden a dos cuerpos humanos, sin embargo será trabajo de la autoridad correspondiente determinar tal referencia.

