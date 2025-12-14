$!Hallan restos humanos en zona rural de Villa Ángel Flores, en Navolato

Los restos de cuerpos humanos fueron localizados la mañana de este domingo enterrados en un camino de terracería que se encuentra al norte de la sindicatura Villa Ángel Flores, La Palma, en el municipio de Navolato.

El hallazgo se registró antes del mediodía por un camino que se encuentra próximo al panteón de la comunidad, sin embargo fue poco antes de las 15:30 horas cuando elementos de la Policía Municipal arribaron para dar fe del hecho.

Activistas de un grupo de madres buscadoras fueron quienes notificaron a las autoridades sobre el hallazgo, pues fueron ellas quienes desde la mañana llegaron al lugar para realizar labores de búsqueda.

La zona fue acordonada con cinta amarilla de precaución, facilitando los trabajos de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes ingresaron a la escena para llevar a cabo las labores de campo.