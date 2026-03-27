$!Hallan restos óseos calcinados en La Tuna, en la sierra de Badiraguato

Un colectivo de búsqueda de personas reportó el hallazgo de restos óseos aparentemente calcinados, en la comunidad serrana de La Tuna, en Badiraguato.
La información compartida por el grupo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. señala que los restos se encontraron en una zona de terracería.
En las imágenes difundidas por la agrupación, se observa que uno de los puntos intervenidos parecía un asentamiento, en donde se apreció una techumbre y mesa de maderas, recipientes como cubetas vacías, y un casco amarillo para motociclistas.
De acuerdo con el colectivo, durante la jornada de rastreo colaboraron la Fiscalía General del Estado, a través de su Policía de Investigación y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la Policía Municipal, así como efectivos y binomios caninos del Ejército Mexicano.