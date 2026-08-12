$!Hallan restos óseos cerca de puente ‘La 12’, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán

El colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. localizó restos óseos de personas cerca del puente "La 12", perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

La asociación reportó el hallazgo alrededor de las 14:30 horas de este 12 de agosto, cerca del Ejido Las Víboras, a la orilla del camino que conduce hacia Campo Victoria.

Hasta el momento no se han compartido mayores detalles sobre los restos descubiertos, mismos que quedaron a disposición de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.