Hallan restos óseos cerca de una hacienda en Eldorado

ELDORADO. _ El colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. confirmó este jueves el hallazgo de restos óseos humanos en las inmediaciones de una propiedad en el municipio de Eldorado, durante una jornada de rastreo independiente.

El reporte sobre los indicios fue recibido alrededor de las 12:00 horas de este 13 de noviembre en la zona surponiente del municipio, lo que movilizó a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos forenses.

Integrantes del colectivo, que realizan búsquedas constantes en campo, ubicaron fragmentos óseos y algunas prendas de vestir entre la maleza de la zona.

Las autoridades ministeriales se encargaron de asegurar los restos encontrados. Estos serán trasladados de inmediato al Servicio Médico Forense (Semefo) en Culiacán, donde se realizarán las pruebas de ADN necesarias para intentar determinar la identidad y dar certeza a las familias que buscan a sus seres queridos.