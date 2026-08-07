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Búsqueda positiva

Hallan restos óseos de una mujer cerca de la carretera Navolato-El Castillo

Integrantes del colectivo Padres y Madres de Hijos Desaparecidos localizaron los restos humanos bajo un árbol, frente a tierras de cultivo y junto a un camino de terracería tras una denuncia anónima
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
07/08/2026 15:24
07/08/2026 15:24

NAVOLATO._ Integrantes del colectivo de búsqueda Padres y Madres de Hijos Desaparecidos localizaron restos humanos, aparentemente correspondientes a una mujer, en las inmediaciones de la carretera Navolato-El Castillo, en el municipio de Navolato.

El hallazgo se registró luego de que el colectivo recibiera una llamada anónima que alertaba sobre la presencia de restos óseos debajo de un árbol, frente a unas tierras de cultivo y a un costado de un camino de terracería.

Integrantes del colectivo acudieron al sitio y confirmaron la presencia de restos humanos, que corresponderían a una mujer, tras localizar algunas prendas, entre ellas un par de tenis y una calceta blanca.

Tras el hallazgo, elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar y delimitaron el área para preservar posibles indicios y evidencias que pudieran contribuir a las investigaciones.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizará las diligencias correspondientes y posteriormente trasladará los restos al Servicio Médico Forense, donde quedarán bajo resguardo del Ministerio Público.

Los restos serán sometidos a estudios de genética forense y sus resultados podrán ser cotejados con muestras de familiares de personas reportadas como desaparecidas, con el objetivo de establecer su identidad.

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