$!Hallan restos óseos en construcción abandonada en el Ejido El Castillo, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Los restos óseos de una persona, al parecer un hombre, fueron descubiertos la tarde de este miércoles al interior de una construcción ubicada a un costado de la carretera Internacional, a la altura del Ejido El Castillo.
El hallazgo fue dado a conocer a las 16:00 horas por integrantes del colectivo Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, quienes alertaron a la autoridades y les señalaron el predio delimitado con muro de concreto y un pie de casa al interior, donde fue localizada la osamenta y restos de su ropa.
La zona fue acordonada por policías municipales y elementos del Ejército establecieron un perímetro para brindar seguridad al personal pericial de la Fiscalía General del Estado durante las diligencias de ley.
Los restos óseos fueron trasladados por personal de la funeraria en turno al Servicio Médico Forense.