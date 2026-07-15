$!Hallan restos óseos en construcción abandonada en el Ejido El Castillo, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Los restos óseos de una persona, al parecer un hombre, fueron descubiertos la tarde de este miércoles al interior de una construcción ubicada a un costado de la carretera Internacional, a la altura del Ejido El Castillo.

El hallazgo fue dado a conocer a las 16:00 horas por integrantes del colectivo Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, quienes alertaron a la autoridades y les señalaron el predio delimitado con muro de concreto y un pie de casa al interior, donde fue localizada la osamenta y restos de su ropa.