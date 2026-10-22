Hallan restos óseos junto a un canal de riego en Gato de Lara, en Angostura

ANGOSTURA. _ Los restos óseos de una persona fueron localizados sobre un camino de terracería ubicado en la comunidad Leopoldo Sánchez Celis o Gato de Lara, en el municipio de Angostura.

El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C, dio a conocer que hallaron una pelvis, a un costado de un canal de riego, entre la maleza.

Sumado a estos restos, en el lugar encontraron una prenda que presuntamente sería un short de color azul, aproximadamente a las 10:15 horas de este jueves 22 de octubre, durante una jornada de búsqueda.

La localización fue en un camino que conduce desde Gato de Lara hasta la comunidad de La Reforma.