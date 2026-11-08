$!Hallan seis cuerpos en estado de descomposición en la periferia de Mazatlán

Seis cadáveres fueron hallados esta tarde de domingo en la periferia de Mazatlán durante un operativo de búsqueda realizado por una brigada del colectivo Por las Voces sin Justicia con apoyo de corporaciones.
La zona del hallazgo está cerca del Libramiento Mazatlán-Villa Unión en las inmediaciones de la comunidad El Habalito del Tubo.
De acuerdo con el reporte del colectivo y lo que trascendió de las corporaciones, el hallazgo se realizó poco después de las 16:00 horas.
Aunque inicialmente trascendió que eran cinco los cuerpos en estado de descomposición, poco después se confirmó que la cifra es de seis.
Junto a los cuerpos había equipo táctico y cargadores para armas de fuego.
A simple vista no se distingue la vestimenta de los cuerpos, aunque algunos calzan botas tácticas pero otros sólo calcetines.
Se confirma que todos los cuerpos son masculinos.