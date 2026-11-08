$!Hallan seis cuerpos en estado de descomposición en la periferia de Mazatlán

Seis cadáveres fueron hallados esta tarde de domingo en la periferia de Mazatlán durante un operativo de búsqueda realizado por una brigada del colectivo Por las Voces sin Justicia con apoyo de corporaciones.

La zona del hallazgo está cerca del Libramiento Mazatlán-Villa Unión en las inmediaciones de la comunidad El Habalito del Tubo.

De acuerdo con el reporte del colectivo y lo que trascendió de las corporaciones, el hallazgo se realizó poco después de las 16:00 horas.