Hallan sin vida a adulto mayor desaparecido en Salvador Alvarado; presumen atropellamiento

SALVADOR ALVARADO. _ El cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad fue localizado la mañana de este lunes a un costado de la carretera Internacional México 15, en el municipio de Salvador Alvarado. Se presume que fue atropellado.

La víctima fue identificada como Heriberto “N”, de 66 años, conocido como “Don Beto”, quien era originario de El Salitre, pero residía en el fraccionamiento Valle Bonito de Guamúchil. Su familia había reportado su desaparición desde el pasado viernes 12 de septiembre.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 87 de la rúa federal, en el tramo que conecta las comunidades de Caitime y Monte Verde. En el lugar se encontraron fragmentos de un vehículo, lo que apunta a un posible atropellamiento como causa del fallecimiento, aunque las autoridades aún no lo confirman de forma oficial.

Al sitio acudieron agentes de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a una funeraria en Guamúchil para continuar con los procedimientos legales.