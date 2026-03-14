Hallan sin vida a adulto mayor que cayó en un canal de riego en Otameto, Navolato

Durante la mañana de este sábado, fue localizado el cuerpo sin vida de Mario “B”, adulto mayor que cayó a un canal de riego en la comunidad de Otameto, municipio de Navolato.

Cerca de las 11:00 horas de este 14 de marzo, equipo de bomberos y Policía Municipal informó el resultado de la búsqueda, extendida desde la mañana del pasado viernes .

La localización del adulto se confirmó en inmediaciones del poblado Huitlacoche, casi 6 kilómetros al sur de donde se extravió.

Testimonios de vecinos en Otameto indican que el hombre caminaba a la orilla del canal de riego, cuando perdió el equilibrio y cayó al agua, y pese a que intentaron auxiliarlo, la corriente de lo arrastró, se sumergió y ya no salió a tierra.

El sitio de su localización fue acordonado por autoridades a la espera de que autoridades ministeriales acudan para las diligencias y realizar el levantamiento del cuerpo.