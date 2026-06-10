$!Hallan sin vida a ‘El Chuta’ junto a letras de comunidad Charay, El Fuerte

EL FUERTE._ La madrugada de este miércoles fue localizado sin vida y con visibles huellas de violencia un hombre identificado de manera extraoficial como Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, junto a las letras de bienvenida de la comunidad de Charay, en el municipio de El Fuerte.

El hallazgo fue reportado alrededor de la 1:00 horas por automovilistas que transitaban por la carretera estatal Los Mochis–Choix, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo tirado en el acceso principal a la comunidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, ésta habría sido reconocida por su pareja sentimental como Jesús Omar Ibarra Félix.