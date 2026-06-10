$!Hallan sin vida a ‘El Chuta’ junto a letras de comunidad Charay, El Fuerte

EL FUERTE._ La madrugada de este miércoles fue localizado sin vida y con visibles huellas de violencia un hombre identificado de manera extraoficial como Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, junto a las letras de bienvenida de la comunidad de Charay, en el municipio de El Fuerte.
El hallazgo fue reportado alrededor de la 1:00 horas por automovilistas que transitaban por la carretera estatal Los Mochis–Choix, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo tirado en el acceso principal a la comunidad.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima, ésta habría sido reconocida por su pareja sentimental como Jesús Omar Ibarra Félix.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte acudieron como primeros respondientes y confirmaron la presencia de un hombre sin vida. La víctima era de complexión delgada, portaba barba, vestía pantalón de mezclilla y playera negra, y fue localizada descalza.
Además, el cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego y evidentes huellas de violencia.
Los agentes municipales acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de investigación y peritos de la Vicefiscalía Regional Zona Norte realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
Jesús Omar Ibarra Félix, conocido como “El Chuta”, era señalado en reportes de inteligencia como presunto líder de las denominadas Fuerzas Especiales del Chuta (FECH), un grupo armado vinculado a una facción del Cártel de Sinaloa.
Su nombre cobró relevancia a nivel internacional luego de que, en marzo de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación federal relacionada con presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y operaciones vinculadas al crimen organizado.