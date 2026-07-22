$!Hallan sin vida a hombre en parque del fraccionamiento San Fernando, en Los Mochis

AHOME. _ Boca abajo, entre las áreas verdes de un parque del fraccionamiento San Fernando, fue localizado sin vida un hombre de aproximadamente 50 años durante las primeras horas de este miércoles 22 de julio. La víctima fue identificada en el lugar como Miguel Ángel L., vecino del sector Las Huertas.

El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911 por un ciudadano que realizaba ejercicio matutino y que, al pasar por el cruce de la calle Mariano Escobedo y la avenida Río Santa Catalina, en los límites con el fraccionamiento Villas Monterrey, observó el cuerpo tendido sobre el suelo.