$!Hallan sin vida a hombre en parque del fraccionamiento San Fernando, en Los Mochis

AHOME. _ Boca abajo, entre las áreas verdes de un parque del fraccionamiento San Fernando, fue localizado sin vida un hombre de aproximadamente 50 años durante las primeras horas de este miércoles 22 de julio. La víctima fue identificada en el lugar como Miguel Ángel L., vecino del sector Las Huertas.
El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911 por un ciudadano que realizaba ejercicio matutino y que, al pasar por el cruce de la calle Mariano Escobedo y la avenida Río Santa Catalina, en los límites con el fraccionamiento Villas Monterrey, observó el cuerpo tendido sobre el suelo.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras realizar una valoración inicial, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Durante la inspección preliminar no se detectaron heridas, golpes ni huellas visibles de violencia.
Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acordonaron el área con cinta preventiva para preservar la escena, mientras se esperaba la llegada del personal de investigación.
Más tarde, agentes de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional Zona Norte realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.