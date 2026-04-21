$!Hallan sin vida a hombre junto a la carretera Culiacán–Eldorado, cerca de Costa Rica

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado la mañana de este martes 21 de abril a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:30 horas, cuando personas que transitaban por la zona alertaron sobre una persona tirada junto al camino, aproximadamente a dos kilómetros del trébol de acceso a Costa Rica.

La víctima fue identificada por familiares como Jorge Luis “R”, originario de la sindicatura de Sánchez Celis, perteneciente al municipio de Eldorado.