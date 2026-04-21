$!Hallan sin vida a hombre junto a la carretera Culiacán–Eldorado, cerca de Costa Rica

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado la mañana de este martes 21 de abril a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:30 horas, cuando personas que transitaban por la zona alertaron sobre una persona tirada junto al camino, aproximadamente a dos kilómetros del trébol de acceso a Costa Rica.
La víctima fue identificada por familiares como Jorge Luis “R”, originario de la sindicatura de Sánchez Celis, perteneciente al municipio de Eldorado.
Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y, al confirmar la presencia del cuerpo en un terreno contiguo a la carretera, procedieron a delimitar el área con cinta preventiva.
De manera preliminar, se informó que el hombre presentaba signos evidentes de violencia y no se descarta que haya sido abandonado en ese punto por civiles durante la madrugada.
El resguardo de la escena no afectó la circulación vehicular sobre la carretera.
Posteriormente se esperaba la llegada de peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar el procesamiento del sitio y recabar indicios.
El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. De manera preliminar, este caso representa el primer homicidio registrado en Culiacán durante la jornada de este martes 21 de abril.