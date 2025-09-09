Hallan sin vida a interno del penal Goros II en Ahome; investigan causas

AHOME. _ Un interno del Centro Penitenciario de Goros II, en el municipio de Ahome, fue encontrado sin vida al interior de su celda la mañana de este martes 9 de septiembre, en circunstancias aún no esclarecidas.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:30 horas, cuando custodios notaron que el recluso, identificado como Antonio “N”, de 32 años, no presentaba movilidad. Al ingresar personal médico para brindarle atención prehospitalaria, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El área fue acordonada por el propio personal del penal para preservar la escena, en tanto peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó el deceso a través de sus redes sociales e informó que se dio vista a la FGE. Además, aseguró que se contactó a los familiares del interno y se les brindarán las facilidades necesarias para los trámites legales.
“#SSPSinaloa informa que, este 9 de septiembre de 2025, en el Centro Penitenciario de Goros II, en el municipio de Ahome, por la mañana se localizó una persona privada de la libertad sin vida en el interior de su celda. Se dio vista a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones y se determine con precisión la causa de su fallecimiento. Asimismo, se tomó contacto y se darán todas las facilidades a los familiares para los trámites administrativos y de ley”, informó la dependencia estatal a través de sus redes sociales.