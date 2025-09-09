Hallan sin vida a interno del penal Goros II en Ahome; investigan causas

AHOME. _ Un interno del Centro Penitenciario de Goros II, en el municipio de Ahome, fue encontrado sin vida al interior de su celda la mañana de este martes 9 de septiembre, en circunstancias aún no esclarecidas.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:30 horas, cuando custodios notaron que el recluso, identificado como Antonio “N”, de 32 años, no presentaba movilidad. Al ingresar personal médico para brindarle atención prehospitalaria, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por el propio personal del penal para preservar la escena, en tanto peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento.