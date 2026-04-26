Hallan sin vida a interno dentro del penal de Aguaruto, en Culiacán

Una persona privada de la libertad fue localizada sin vida este domingo 26 de abril al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho fue detectado durante el pase de lista realizado después del horario de visita, cuando personal del penal advirtió la ausencia del interno y comenzó su búsqueda dentro de las instalaciones.

Minutos después, la persona fue encontrada suspendida de una cuerda en el interior de su celda.