Hallan sin vida a Jesús Carlos, reportado como desaparecido en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Jesús Carlos “N”, de 38 años de edad, fue localizado sin vida durante la tarde del sábado en una zona de terracería a las faldas de un cerro en la comunidad de San Román, al sur de Culiacán.

Jesús Carlos había sido reportado como extraviado desde el pasado 10 de septiembre y su último paradero conocido fue en la localidad de la Laguna Colorada, de acuerdo con una ficha de búsqueda del colectivo Sabuesos Guerreras A.C.

Al no tener conocimiento sobre su paradero, fueron sus propios familiares quienes emprendieron una búsqueda en las cercanías de donde fue visto por última vez.

Alrededor de las 15:00 horas del 19 de septiembre, las autoridades fueron informadas sobre el hallazgo del cuerpo del hombre en avanzado estado de descomposición, y tras implementar un dispositivo de seguridad en el perímetro, se trasladaron al sitio y confirmaron que se trataba de él.

Hasta el momento, no se ha revelado si el hombre presentaba indicios de que su muerte derivó de un homicidio, por lo que esperarán hasta las pruebas periciales para determinar las causas.

El cuerpo fue trasladado por la Fiscalía General del Estado hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde sería sometido a los exámenes correspondientes y esclarecer su fallecimiento.