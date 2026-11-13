Seguridad
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Joven localizado

Hallan sin vida a joven privado de la libertad en Villa Bonita, Culiacán

Briayan Omar “E”, de 26 años, privado de la libertad el 11 de noviembre en Villa Bonita, fue localizado sin vida este viernes sobre una banqueta de Villa Universidad, acompañado de un mensaje presuntamente atribuido a un grupo criminal
Noroeste/Redacción
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13/11/2026 09:36
13/11/2026 09:36

CULIACÁN._ Un hombre que contaba con ficha de búsqueda tras haber sido privado de su libertad fue localizado sin vida la mañana de este viernes 13 de noviembre en la colonia Villa Universidad, al norte de Culiacán. El cuerpo tenía un mensaje escrito en los brazos, atribuido a un grupo criminal.

La víctima fue identificada como Briayan Omar “E”, de 26 años de edad, quien había sido privado de su libertad la noche del pasado 11 de noviembre en el fraccionamiento Villa Bonita. Tras su desaparición, se emitió una ficha de búsqueda para solicitar apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

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El cuerpo fue encontrado sobre la banqueta de la calle Heráclito, en el cruce con Parménides, a una cuadra del bulevar Universitarios, en el sector Villa Universidad.

En los brazos de la víctima se observaba un mensaje escrito con pintura en aerosol blanca. Además, tenía la playera levantada y vestía pantalón y camiseta negros.

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El reporte sobre la presencia de una persona sin vida en ese punto se recibió alrededor de las 8:20 horas.

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Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área para resguardar la escena.

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Posteriormente, personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizarían las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicarían los estudios de ley.

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