$!Hallan sin vida a mujer con disparos en ejido Buenos Aires de Navolato

Una mujer fue localizada sin vida la mañana de este miércoles, con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, sobre un camino de terracería en el ejido Buenos Aires, de la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

El reporte del hallazgo se recibió aproximadamente a las 07:00 horas, cuando los mismos residentes de la comunidad alertaron a las autoridades. Elementos de la Policía Estatal Preventiva se trasladaron al sitio, confirmaron la presencia del cuerpo y acordonaron la zona para solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.