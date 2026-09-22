$!Hallan sin vida a mujer en Bateve, El Fuerte, y a su pareja grave por quemaduras con ácido

EL FUERTE. _ Lo que comenzó como una preocupación familiar por la falta de comunicación durante el fin de semana, culminó en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Bateve, en la sindicatura de Tehueco. Durante los últimos minutos del lunes, autoridades confirmaron el hallazgo de una mujer fallecida en avanzado estado de descomposición y un hombre gravemente herido dentro de una vivienda particular.

La víctima mortal fue identificada en el lugar como Antonia “N”, de 59 años. A su lado, tendido en el suelo pero aún respirando, se encontraba su pareja sentimental, Daniel “N”, de 39 años.

De acuerdo con la información, la pareja fue vista por última vez la noche del sábado cuando arribaron a su casa a bordo de una vagoneta blanca de la marca Hyundai, misma que permanecía estacionada afuera de la propiedad. Ante el silencio prolongado y al no contestar los teléfonos, los familiares decidieron acudir personalmente a buscarlos.

Al no obtener respuesta desde el exterior y percatarse de un fuerte olor fétido, los deudos rompieron el cristal de una ventana para ingresar al inmueble. Allí se toparon con la trágica escena e inmediatamente emitieron el reporte al número de emergencias 911.