$!Hallan sin vida a mujer en Bateve, El Fuerte, y a su pareja grave por quemaduras con ácido

EL FUERTE. _ Lo que comenzó como una preocupación familiar por la falta de comunicación durante el fin de semana, culminó en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Bateve, en la sindicatura de Tehueco. Durante los últimos minutos del lunes, autoridades confirmaron el hallazgo de una mujer fallecida en avanzado estado de descomposición y un hombre gravemente herido dentro de una vivienda particular.
La víctima mortal fue identificada en el lugar como Antonia “N”, de 59 años. A su lado, tendido en el suelo pero aún respirando, se encontraba su pareja sentimental, Daniel “N”, de 39 años.
De acuerdo con la información, la pareja fue vista por última vez la noche del sábado cuando arribaron a su casa a bordo de una vagoneta blanca de la marca Hyundai, misma que permanecía estacionada afuera de la propiedad. Ante el silencio prolongado y al no contestar los teléfonos, los familiares decidieron acudir personalmente a buscarlos.
Al no obtener respuesta desde el exterior y percatarse de un fuerte olor fétido, los deudos rompieron el cristal de una ventana para ingresar al inmueble. Allí se toparon con la trágica escena e inmediatamente emitieron el reporte al número de emergencias 911.
Paramédicos de la Cruz Roja fueron los primeros en responder al llamado. Tras revisar a las víctimas, confirmaron que Antonia ya no contaba con vida. Sin embargo, lograron brindar primeros auxilios a Daniel, quien presentaba quemaduras severas en su cuerpo, principalmente en los antebrazos, presuntamente ocasionadas por ácido. El sobreviviente fue trasladado en estado delicado a la Clínica 12 del IMSS, ubicada en la cabecera municipal.
Elementos de la Policía Municipal de El Fuerte procedieron a acordonar la vivienda, cediendo el resguardo de la escena a la Fiscalía General del Estado.
Minutos más tarde, peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Zona Norte arribaron para el procesamiento forense. Debido al avanzado estado de putrefacción del cuerpo de la mujer, los peritos no pudieron establecer en el lugar si presentaba heridas físicas o impactos de algún arma.
Fue alrededor de las 2:30 horas de este martes 22 de septiembre cuando el cadáver fue levantado y trasladado a una casa funeraria en la ciudad de Los Mochis. Será a través de la necropsia de ley que las autoridades logren determinar las causas exactas del fallecimiento en este caso que, dadas las lesiones químicas de la pareja, apunta preliminarmente a un hecho violento.