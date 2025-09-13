Hallan sin vida a policía estatal privado de la libertad en San Ignacio

Jesús Manuel “N”, elemento de la Policía Estatal Preventiva que fue privado de libertad el pasado miércoles en San Ignacio, fue hallado sin vida y envuelto en una bolsa de plástico en la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de Elota.

El hallazgo se reportó durante la tarde del viernes 12 de septiembre en el kilómetro 112+400 de la carretera en mención, sin embargo, fue hasta la tarde de este sábado cuando las autoridades dieron a conocer la identidad de la víctima.

El agente policíaco, de 23 años de edad, había sido privado de su libertad durante la noche del 10 de septiembre en la cabecera municipal de San Ignacio, cuando un grupo de civiles armados irrumpió en su domicilio.