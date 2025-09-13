Hallan sin vida a policía estatal privado de la libertad en San Ignacio

Jesús Manuel “N”, elemento de la Policía Estatal Preventiva que fue privado de libertad el pasado miércoles en San Ignacio, fue hallado sin vida y envuelto en una bolsa de plástico en la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de Elota.
El hallazgo se reportó durante la tarde del viernes 12 de septiembre en el kilómetro 112+400 de la carretera en mención, sin embargo, fue hasta la tarde de este sábado cuando las autoridades dieron a conocer la identidad de la víctima.
El agente policíaco, de 23 años de edad, había sido privado de su libertad durante la noche del 10 de septiembre en la cabecera municipal de San Ignacio, cuando un grupo de civiles armados irrumpió en su domicilio.
Tras casi dos días de su desaparición, personas que circulaban por la maxipista reportaron la presencia de una bolsa negra con un cuerpo en su interior.
Elementos militares aseguraron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde más tarde se confirmó que se trataba del elemento de la Policía Estatal que había sido privado de libertad.
Con su asesinato, suman 51 los policías de distintas corporaciones los que han sido asesinados en la entidad, en medio de la ola de violencia surgida a partir de la pugna al interior del Cártel de Sinalo, que recientemente cumplió el año desde que inició.