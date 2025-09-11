Hallan sin vida a Ramón, reportado como desaparecido en Culiacán

CULIACÁN._ Sin vida fue hallado Ramón, un hombre que se reportaba como desaparecido en Culiacán. Su localización se dio en el sector de El Barrio durante la mañana de este jueves.

Según familiares, Ramón había sido visto por última vez a las 12:30 horas del 8 de septiembre en la colonia Las Víboras. El hombre contaba con 46 años de edad.

Tres días después de su desaparición, personas hallaron su cuerpo en considerable estado de descomposición, en una zona que se ubica entre el sector antes mencionado y la comunidad de El Carrizalejo, rumbo a la sindicatura de Sanalona y en el sector oriente de la ciudad.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, no obstante, presentaba algunas huellas de violencia en su cuerpo, por lo podría haber sido golpeado.

El hallazgo de su cuerpo fue reportado al número de emergencias 9-1-1, siendo elementos policíacos los que arribaron para atender el caso. Los uniformados delimitaron una zona con cinta amarilla de precaución mientras agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado ingresaron al área para realizar las diligencias correspondientes.

Más tarde se confirmó la identidad del hombre, al cual luego se le desactivó su ficha de desaparición emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.