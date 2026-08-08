$!Hallan sin vida a taxista reportado como desaparecido en el Centro de Culiacán

Un hombre de 56 años, identificado como Jesús, quien había sido reportado como desaparecido desde el viernes 7 de agosto, fue localizado sin vida la mañana de este sábado en un centro de autoservicio abandonado de la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:50 horas, en un inmueble ubicado sobre la esquina de las calles Nicolás Bravo y Emiliano Zapata, a una cuadra del Hospital Pediátrico de Sinaloa.