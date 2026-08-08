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Violencia

Hallan sin vida a taxista reportado como desaparecido en el Centro de Culiacán

El hallazgo se registró la mañana de este sábado en un centro de autoservicio abandonado de la colonia Jorge Almada
Noroeste/Redacción
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08/08/2026 08:09
08/08/2026 08:09

Un hombre de 56 años, identificado como Jesús, quien había sido reportado como desaparecido desde el viernes 7 de agosto, fue localizado sin vida la mañana de este sábado en un centro de autoservicio abandonado de la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:50 horas, en un inmueble ubicado sobre la esquina de las calles Nicolás Bravo y Emiliano Zapata, a una cuadra del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, Jesús se desempeñaba como taxista y había sido visto por última vez durante el viernes.

A unos 20 metros del cuerpo fue localizada su unidad, un vehículo Matiz, que se encontraba estacionado y aparentemente abandonado, con los vidrios abajo.

El sitio fue acordonado por elementos del Ejército Mexicano.

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