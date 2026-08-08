$!Hallan sin vida a taxista reportado como desaparecido en el Centro de Culiacán

Un hombre de 56 años, identificado como Jesús, quien había sido reportado como desaparecido desde el viernes 7 de agosto, fue localizado sin vida la mañana de este sábado en un centro de autoservicio abandonado de la colonia Jorge Almada, en Culiacán.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:50 horas, en un inmueble ubicado sobre la esquina de las calles Nicolás Bravo y Emiliano Zapata, a una cuadra del Hospital Pediátrico de Sinaloa.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, Jesús se desempeñaba como taxista y había sido visto por última vez durante el viernes.
A unos 20 metros del cuerpo fue localizada su unidad, un vehículo Matiz, que se encontraba estacionado y aparentemente abandonado, con los vidrios abajo.
El sitio fue acordonado por elementos del Ejército Mexicano.