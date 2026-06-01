Hallan sin vida a triatleta desaparecido en Mazatlán; la marejada llevó el cuerpo a la playa

MAZATLÁN. _ Luego de más de 24 horas de búsqueda, la mañana de este lunes fue localizado sin vida el triatleta que había desaparecido durante una competencia realizada en el puerto de Mazatlán.

La víctima fue identificada como Julián Alejandro “N”, de 31 años de edad, originario de Culiacán. El hallazgo se registró alrededor de las 06:20 horas, cuando un ciudadano que realizaba ejercicio sobre el malecón observó un cuerpo en la zona de playa ubicada frente a la colonia Ferrocarrilera y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la marejada arrastró el cuerpo hasta la orilla, donde posteriormente fue localizado por los cuerpos de auxilio.