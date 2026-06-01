Hallan sin vida a triatleta desaparecido en Mazatlán; la marejada llevó el cuerpo a la playa

MAZATLÁN. _ Luego de más de 24 horas de búsqueda, la mañana de este lunes fue localizado sin vida el triatleta que había desaparecido durante una competencia realizada en el puerto de Mazatlán.
La víctima fue identificada como Julián Alejandro “N”, de 31 años de edad, originario de Culiacán. El hallazgo se registró alrededor de las 06:20 horas, cuando un ciudadano que realizaba ejercicio sobre el malecón observó un cuerpo en la zona de playa ubicada frente a la colonia Ferrocarrilera y dio aviso a las autoridades.
De acuerdo con los primeros reportes, la marejada arrastró el cuerpo hasta la orilla, donde posteriormente fue localizado por los cuerpos de auxilio.
La desaparición del deportista fue reportada al concluir el triatlón celebrado el domingo 31 de mayo en Playa Norte, luego de que compañeros participantes notaran que no había regresado por sus pertenencias.
Tras recibir el reporte, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de la Armada de México implementaron un operativo de búsqueda por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones especializadas. Sin embargo, las labores realizadas durante el domingo no lograron ubicar al deportista.
La zona donde fue encontrado el cuerpo quedó acordonada por personal de rescate, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado al Servicio Médico Forense.