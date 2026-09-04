$!Hallan sin vida al síndico de Tepuche tras ser privado de la libertad

Al sitio se trasladaron elementos de los tres niveles de Gobierno, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a asegurar el área para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada, alrededor de las 16:00 horas las autoridades recibieron el reporte sobre la localización del cuerpo del funcionario, en un área ubicada entre unas granjas de la región.

CULIACÁN._ El síndico de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, fue localizado sin vida la tarde de este viernes en una zona de granjas de pollo ubicada cerca de la comunidad de Tepuchito, al norte de Culiacán, aproximadamente 12 horas después de haber sido privado de la libertad por sujetos armados.

Ramírez González había sido privado de la libertad durante la madrugada, cuando sujetos armados irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron por la fuerza.

Durante el hecho, su hermano intentó impedir que los hombres se llevaran al funcionario y recibió un disparo en la cabeza. El hombre fue trasladado a Culiacán para recibir atención médica, pero horas después perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Tras conocerse la privación de la libertad del síndico, las autoridades municipales mantuvieron hermetismo sobre el caso y únicamente informaron que el Ayuntamiento de Culiacán no había podido “establecer comunicación” con Ramírez González luego del ataque registrado en su vivienda.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que inició una investigación de manera oficiosa para esclarecer lo ocurrido.

David Guadalupe Ramírez González había asumido el cargo de síndico de Tepuche el pasado 18 de abril de 2026, luego de ser designado por el Ayuntamiento de Culiacán para cubrir el periodo que concluye el 31 de marzo de 2029.

Su nombramiento ocurrió mediante un proceso extraordinario, luego del homicidio del anterior síndico de Tepuche, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, ocurrido a finales de marzo de este mismo año en la colonia Villa Universidad, en Culiacán.